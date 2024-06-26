Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты хотели поставить Россию на колени, но у них якобы ничего не получилось, говорится в материале Aydınlık.

Украина и США

В статье указывается, что Вашингтон хотел принять Украину в НАТО. Россия, в свою очередь, заявила, что это приведет к эскалации конфликта. США настояли на своем и в результате, утверждает турецкое издание, Украина потеряла все, что имела, не говоря уже о том, что приобрела.

"Первое, что они сделали — ввели экономические санкции. Они подключили к себе и Европу. Они думали, что смогут поставить Путина на колени, но им это не удалось. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,2%. На Западе рост ниже. Они собирались наказать Россию, но все вышло наоборот", — написал автор материала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 июня совет Европейского Союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ. В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ. При этом известно, что в Кремле традиционно пригрозили ответными мерами.

Впрочем, несмотря на то, что в России заявляют о том, что санкции не имеют никакого значения – это не так. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках своих "миротворческих инициатив" требует, чтобы с России были немедленно сняты все без исключения западные санкции.



