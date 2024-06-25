В Кремле отреагировали на новые санкции ЕС против России

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Совета Европейского Союза ввести 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где отреагировал на новые санкции против России, предусматривающие экономические и индивидуальные ограничения в ответ на российскую агрессию против Украины. Песков прямо заявил, что Москва планирует обходить санкции Европейского Союза, как это делала и раньше.

"У нас уже есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Запад сам будет страдать от ограничений, которые вводит против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Москва убеждена, что санкции – это двуострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам вводящих их стран", — добавил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одним из первых на новый пакет санкций против России отреагировал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Российский политик пригрозил, что Кремль предпримет ответные меры на такие шаги Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о реакции пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на мощные санкции против России, которые ввели США. Захарова заявила, что Россия не оставит подобные шаги США без ответа. Кроме того, российский посол в США Анатолий Антонов повторил стандартные тезисы Кремля, сказав, что Москва даст "адекватный и решительный ответ" на деятельность Соединенных Штатов по ограничениям для России.