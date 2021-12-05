"Украина станет следующим Афганистаном": взгляды американских чиновников на разговор Байдена с Путиным

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Карина Ожерельева
Сенатор-республиканец от Вашингтона Джонни Эрнст в воскресенье, 5 декабря, призвал президента Джо Байдена быть "очень четким и очень решительным" в своем предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, поскольку официальные лица США все больше озабочены возможным вторжением России в Украину. Об этом сообщает CNN.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин - фото из открытых источников
Член Комитета по вооруженным силам Сената Эрнст подчеркнул, что необходимо, чтобы Байден не называл поведение России "очень агрессивными действиями".
Во вторник, 7 декабря, Байден проведет "безопасный видеозвонок" с Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден заявил в пятницу, 3 декабря, что США давно знают о действиях России и что будут иметь долгую дискуссию с Путиным.
Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в воскресенье, 5 декабря, что, хотя он оптимистично настроен на дискуссию между Байденом и Путиным, однако считает, что "нет замены личной дипломатии".
Предостерегая от любой российской агрессии по отношению к Украине, Мерфи сказал, что если "Россия решит двигаться дальше в Украину, то для Москвы это будет ошибкой исторических размеров".
В последние дни Россия отрицала, что имеет какие-либо планы нападения на Украину, но также требует гарантий безопасности от Запада, например, обязательства не разрешить Украине вступить в НАТО.
Как сообщали ранее "Комментарии", численность боевой группы РФ у границ нашей страны составляет около 90 тысяч военнослужащих .
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