"Украина станет следующим Афганистаном": взгляды американских чиновников на разговор Байдена с Путиным

Сенатор-республиканец от Вашингтона Джонни Эрнст в воскресенье, 5 декабря, призвал президента Джо Байдена быть "очень четким и очень решительным" в своем предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, поскольку официальные лица США все больше озабочены возможным вторжением России в Украину. Об этом сообщает CNN.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин - фото из открытых источников

"Я думаю, что президент Байден должен быть очень четким и решительным в своем послании Владимиру Путину. Он должен сказать Владимиру Путину, что мы больше не позволим вам продолжать строительство газопровода "Северный поток-2", и нам нужно, чтобы вы знали и понимали, что мы будем защищать Украину и оказывать им помощь. Он должен объяснить это очень понятно ", – сказал Эрнст, имея в виду новый спорный газопровод, построенный для транспортировки природного газа из России в Германию.

Член Комитета по вооруженным силам Сената Эрнст подчеркнул, что необходимо, чтобы Байден не называл поведение России "очень агрессивными действиями".

Во вторник, 7 декабря, Байден проведет "безопасный видеозвонок" с Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден заявил в пятницу, 3 декабря, что США давно знают о действиях России и что будут иметь долгую дискуссию с Путиным.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил в воскресенье, 5 декабря, что, хотя он оптимистично настроен на дискуссию между Байденом и Путиным, однако считает, что "нет замены личной дипломатии".

"И потому я надеюсь, что эта встреча, эта виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным может принести свои плоды", — сказал демократ из Коннектикута.

Предостерегая от любой российской агрессии по отношению к Украине, Мерфи сказал, что если "Россия решит двигаться дальше в Украину, то для Москвы это будет ошибкой исторических размеров".

"Украина может стать следующим Афганистаном для России, если Россия решит двигаться дальше. И от нас в Конгрессе зависит четко дать понять, что мы будем дипломатическими, политическими и военными партнерами с Украиной. Мы собираемся предоставить им усиленную военную помощь, чтобы они могли защищаться. И я надеюсь, что на следующей неделе мы предпримем шаги в Конгрессе, чтобы прояснить это ", — добавил Мерфи.

В последние дни Россия отрицала, что имеет какие-либо планы нападения на Украину, но также требует гарантий безопасности от Запада, например, обязательства не разрешить Украине вступить в НАТО.

Как сообщали ранее "Комментарии", численность боевой группы РФ у границ нашей страны составляет около 90 тысяч военнослужащих .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!