Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все земли, которые были оккупированы после 2014 года. И на этот раз президент прав. Правда есть одно обязательное условие. Он должен подтвердить свои слова действиями. Об этом в колонке The Telegraph написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик считает, что для реализации амбициозных планов Трампа, США и Европе нужно принять ряд военных и финансовых решений, которые создадут условия для разгрома российских орд в Украине.

Во-первых, как отметил обозреватель, НАТО должно установить бесполетную зону, первоначально на западе Украины, для защиты гражданских объектов. С учетом обилия истребителей F-35, имеющихся в распоряжении Европы, это может быть достигнуто из-за пределов воздушного пространства Украины, без каких-либо шансов на столкновение российских истребителей с самолетами НАТО.

"Это сведет на нет план России по запугиванию населения Украины и принуждению страны к капитуляции и позволит столь необходимым украинским силам противовоздушной обороны и другим военным ресурсам переместиться на восток для поддержки наступательных операций украинской армии", — написал журналист.

Во-вторых, президенту Трампу необходимо предоставить гораздо больше высокоточных управляемых ракет большой дальности, оплаченных Европой, и снять ограничения на то, какие цели они могут поражать и насколько глубоко они могут проникать вглубь РФ.

"Мы видим, насколько эффективны украинские глубоководные стратегические удары с использованием ракет и беспилотников собственного производства. Это число значительно возросло бы, если бы Украина получила более широкий доступ к западным технологиям", — подчеркнул аналитик.

В-третьих, конечно же, это весь спектр санкций. Недостаточно просто угрожать ими России. Они должны быть полностью реализованы.

Резюмируя обозреватель отметил, Украина выиграет только в том случае, если Европа пойдет ва-банк, а Трамп завтра не передумает.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз "руками Украины" объявили России "настоящую войну" и непосредственно участвуют в ней. Такое заявление Лавров сделал на совещании министров иностранных дел "G20".



