Україна все ще може перемогти у війні: на Заході назвали три умови

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі землі, які були окуповані після 2014 року. І цього разу президент має рацію. Щоправда, є одна обов'язкова умова. Він має підтвердити свої слова діями. Про це в колонці The Telegraph написав оглядач Хеміш де Бреттон-Гордон.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Аналітик вважає, що для реалізації амбітних планів Трампа, США та Європі потрібно ухвалити низку військових та фінансових рішень, які створять умови для розгрому російських орд в Україні.

По-перше, як зазначив оглядач, НАТО має встановити безполітну зону, спочатку на заході України, для захисту цивільних об'єктів. З урахуванням великої кількості винищувачів F-35, які є у розпорядженні Європи, це може бути досягнуто з-за меж повітряного простору України, без жодних шансів на зіткнення російських винищувачів з літаками НАТО.

"Це зведе нанівець план Росії щодо залякування населення України та примусу країни до капітуляції та дозволить настільки необхідним українським силам протиповітряної оборони та іншим військовим ресурсам переміститися на схід для підтримки наступальних операцій української армії", — написав журналіст.

По-друге, президенту Трампу необхідно надати набагато більше високоточних керованих ракет великої дальності, оплачених Європою, і зняти обмеження на те, які цілі вони можуть вражати і наскільки глибоко можуть проникати вглиб РФ.

"Ми бачимо, наскільки ефективними є українські глибоководні стратегічні удари з використанням ракет і безпілотників власного виробництва. Ця кількість значно зросла б, якби Україна отримала ширший доступ до західних технологій", — наголосив аналітик.

По-третє, звичайно, це весь спектр санкцій. Недостатньо просто загрожувати ними Росії. Вони мають бути повністю реалізовані.

Резюмуючи оглядач зазначив, Україна виграє лише у тому випадку, якщо Європа піде ва-банк, а Трамп завтра не передумає.

