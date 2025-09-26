Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі землі, які були окуповані після 2014 року. І цього разу президент має рацію. Щоправда, є одна обов'язкова умова. Він має підтвердити свої слова діями. Про це в колонці The Telegraph написав оглядач Хеміш де Бреттон-Гордон.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Аналітик вважає, що для реалізації амбітних планів Трампа, США та Європі потрібно ухвалити низку військових та фінансових рішень, які створять умови для розгрому російських орд в Україні.
По-перше, як зазначив оглядач, НАТО має встановити безполітну зону, спочатку на заході України, для захисту цивільних об'єктів. З урахуванням великої кількості винищувачів F-35, які є у розпорядженні Європи, це може бути досягнуто з-за меж повітряного простору України, без жодних шансів на зіткнення російських винищувачів з літаками НАТО.
По-друге, президенту Трампу необхідно надати набагато більше високоточних керованих ракет великої дальності, оплачених Європою, і зняти обмеження на те, які цілі вони можуть вражати і наскільки глибоко можуть проникати вглиб РФ.
По-третє, звичайно, це весь спектр санкцій. Недостатньо просто загрожувати ними Росії. Вони мають бути повністю реалізовані.
Резюмуючи оглядач зазначив, Україна виграє лише у тому випадку, якщо Європа піде ва-банк, а Трамп завтра не передумає.
Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО та Євросоюз "руками України" оголосили Росії "справжню війну" і безпосередньо беруть участь у ній. Таку заяву Лавров зробив на нараді міністрів закордонних справ "G20".