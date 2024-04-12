Украина взывает о помощи: СМИ узнали, готов ли Байден задействовать "план Б"

Администрация президента США Джо Байдена становится более разочарованной из-за задержек в финансировании борьбы Украины против России. В США растет беспокойство, что российские войска могут достичь значительных успехов в ближайшие недели. Вместе с тем Джо Байден не готов задействовать так называемый "план Б" по помощи Украине по одной простой причине – никакого "плана Б" на самом деле не существует. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на заявление анонимных американских чиновников, отмечает, что не существует никакого "плана Б" для США по помощи Украине, кроме 60 миллиардов долларов военной помощи, которые до сих пор рассматриваются в Конгрессе.

Один из источников издания отметил, что европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных российских активов, чтобы как можно быстрее помочь Украине.

В то же время другой источник отметил, что европейские страны также должны срочно ответить на просьбу Украины и предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

Стоит отметить, что один из лидеров Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что на фоне неопределённой ситуации в США с помощью для Украины Европа должна найти новые финансовые решения для украинского народа.

Лидер французов признал, что, столкнувшись с непонятной ситуацией в США по помощи Украине, европейцы должны быть готовыми принимать непростые решения.

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