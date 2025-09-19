Українці таки дочекалися: що про Путіна нарешті сказав Трамп

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Sky News" заявив, що українці нарешті дочекалися того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його "справді підвів". Це прозріння, яке рано чи пізно, але мало статися, вважає дипломат.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Вадим Пристайко зазначив, що це є "досить бажаною зміною режиму". Екс-посол каже, що "можна уявити, що українці нарешті побачили, що президент США каже те, що ми намагалися донести йому".

За словами дипломата, Київ попереджав Вашингтон про те, що диктатор Путін "не просто підведе вас, він на цьому будуватиме свою політику і загрожуватиме всьому альянсу (НАТО, – ред.) нерішучим президентом Сполучених Штатів".

"Ми просто сподіваємося, що вся урядова структура як НАТО, так і самі Сполучені Штати отримали це повідомлення", — висловився Вадим Пристайко.

Дипломат також висловився про слова Трампа щодо його "хороших стосунків" із російським диктатором.

"Я не знаю, звідки у Трампа взялася думка, що у нього дуже добрі стосунки з Путіним, але він точно намагався зловживати цими очікуваннями", – наголосив дипломат.

"Він мене підвів. Він мене справді підвів. Побачимо, чим це все скінчиться", — прокоментував американський лідер дії російського президента.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.



