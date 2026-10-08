Украинцы в США оказались на грани депортации: что затеял Трамп

Более 100 тысяч украинцев, находящихся в США после бегства от войны, оказались в ожидании решения администрации Дональда Трампа. До 19 октября Белый дом должен определить судьбу их временного защищенного статуса TPS, однако, как пишет Politico, власти могут выбрать необычный вариант – не принимать официального решения.

Украинцы в США. Фото: из открытых источников

В таком случае действующая защита формально истечет, но украинцы автоматически получат еще шесть месяцев. Вместе с этим они окажутся в неопределенном положении относительно своего дальнейшего статуса в США.

По данным издания, некоторые законодатели от обеих партий добиваются полноценного продления TPS для украинцев. Однако в Конгрессе обсуждают и запасной сценарий – позволить защите закончиться без решения о ее продлении или отмене.

Подобный подход уже использовали в отношении граждан Сальвадора. После окончания срока действия их защиты в сентябре администрация допустила автоматическое продление еще на полгода.

Собеседник Politico, знакомый с межпартийными консультациями, считает такой вариант политически удобным для Белого дома. Он позволит администрации не отказываться от жесткой миграционной линии, но одновременно избежать резкой критики из-за возможной депортации украинцев в страну, где продолжается война.

Впрочем, противники TPS выступают за прекращение подобных программ. Они утверждают, что временная защита нередко продлевается на неопределенный срок и может создавать дополнительную конкуренцию американским работникам.

При этом многие республиканцы и демократы поддерживают сохранение статуса для украинцев. Сенатор Джин Шахин призвала администрацию продлить защиту, а двухпартийная группа сенаторов ранее направила соответствующее обращение руководству Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента.

Законодатели также указывают на экономический фактор: украинцы с TPS работают в транспорте, здравоохранении и строительстве, поэтому массовая потеря ими права на пребывание может ударить по этим сферам и увеличить расходы для американских потребителей.

Отдельный законопроект предлагает продлить TPS для украинцев до 2029 года. Однако окончательного решения пока нет. По данным Politico, на позицию администрации влияют и отношения Вашингтона с Киевом. Один из источников издания прямо заявил: "Сейчас нет никакого стимула делать что-то положительное для Украины".

Тем временем российские удары по украинским городам продолжаются, а значительная часть территории страны остается под контролем РФ. Это дает украинцам дополнительные аргументы в пользу продления защиты, однако судьба TPS остается неопределенной.

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