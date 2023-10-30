Украине придется подождать: спикер Палаты представителей США отреагировал на предложение Байдена

Финансирование помощи Украине и Израилю должно рассматриваться отдельно, считает новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Как передает портал "Комментарии", свою позицию он озвучил в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущего о финансировании, которое президент США Джо Байден запросил у Конгресса.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Майк Джонсон подчеркнул, что сейчас внимание всего мира приковано именно к событиям в Израиле. И именно на помощь Израилю США должны бросить все силы и сконцентрироваться на этом вопросе. Именно поэтому он уже на этой неделе представит отдельный законопроект по финансированию Израиля.

Отметим, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, которое, кроме прочего, включает помощь Украине ($61,4 млрд, наибольший пакет) и Израилю ($14,3 млрд).

Ведущий Fox News Шон Хэннити отметил, что Байден в этом запросе "хочет связать воедино" вопросы финансирования Украины, Израиля и пограничной безопасности США, и спросил, как в Палате представителей будут рассматривать этот запрос (он предположил, что это будет происходить по схеме "вопрос за вопросом").

"Консенсус среди республиканцев в Палате представителей заключается в том, что нам необходимо разделить эти вопросы", – отреагировал Джонсон.

По его словам, он уже проинформировал об этом Белый дом.

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