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Украине придется подождать: спикер Палаты представителей США отреагировал на предложение Байдена

Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Финансирование помощи Украине и Израилю должно рассматриваться отдельно, считает новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Как передает портал "Комментарии", свою позицию он озвучил в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущего о финансировании, которое президент США Джо Байден запросил у Конгресса.

Украине придется подождать: спикер Палаты представителей США отреагировал на предложение Байдена

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Майк Джонсон подчеркнул, что сейчас внимание всего мира приковано именно к событиям в Израиле. И именно на помощь Израилю США должны бросить все силы и сконцентрироваться на этом вопросе. Именно поэтому он уже на этой неделе представит отдельный законопроект по финансированию Израиля.


Отметим, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, которое, кроме прочего, включает помощь Украине ($61,4 млрд, наибольший пакет) и Израилю ($14,3 млрд).

Ведущий Fox News Шон Хэннити отметил, что Байден в этом запросе "хочет связать воедино" вопросы финансирования Украины, Израиля и пограничной безопасности США, и спросил, как в Палате представителей будут рассматривать этот запрос (он предположил, что это будет происходить по схеме "вопрос за вопросом"). 

"Консенсус среди республиканцев в Палате представителей заключается в том, что нам необходимо разделить эти вопросы", – отреагировал Джонсон. 

По его словам, он уже проинформировал об этом Белый дом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США спустя три недели, наконец, появился новый спикер Палаты представителей. Им стал представитель трампистского крыла Республиканской партии Майк Джонсон, который не особо симпатизирует Украине. Ранее экс-президент США и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на этот пост на выборах-2024 Дональд Трамп "сбил" проукраинского кандидата Тома Эммера. Что значит для Украины такой расклад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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