Украине придется подождать: спикер Палаты представителей США отреагировал на предложение Байдена

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Кравцев Сергей
Финансирование помощи Украине и Израилю должно рассматриваться отдельно, считает новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Как передает портал "Комментарии", свою позицию он озвучил в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущего о финансировании, которое президент США Джо Байден запросил у Конгресса.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Майк Джонсон подчеркнул, что сейчас внимание всего мира приковано именно к событиям в Израиле. И именно на помощь Израилю США должны бросить все силы и сконцентрироваться на этом вопросе. Именно поэтому он уже на этой неделе представит отдельный законопроект по финансированию Израиля.
Отметим, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд, которое, кроме прочего, включает помощь Украине ($61,4 млрд, наибольший пакет) и Израилю ($14,3 млрд).
Ведущий Fox News Шон Хэннити отметил, что Байден в этом запросе "хочет связать воедино" вопросы финансирования Украины, Израиля и пограничной безопасности США, и спросил, как в Палате представителей будут рассматривать этот запрос (он предположил, что это будет происходить по схеме "вопрос за вопросом").
По его словам, он уже проинформировал об этом Белый дом.
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