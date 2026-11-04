Украинка Виктория Спарц потеряла кресло в Конгрессе США: кто ее обошел

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц потерпела поражение на выборах в Палату представителей США. Ее соперник, демократ Джей Ди Форд, одержал победу в пятом избирательном округе штата Индиана, набрав 51,66% голосов против 48,34% у действующей конгрессвумен.

Виктория Спарц. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Hill, Форд является сенатором штата Индиана. Его победа стала неожиданностью, поскольку округ традиционно считался республиканским и ранее не относился к числу конкурентных для демократов.

Издание отмечает, что результат выборов стал тревожным сигналом для Республиканской партии, рассчитывавшей сохранить поддержку в округах, которые десятилетиями считались ее политическими оплотами.

Особое внимание привлекает тот факт, что Форд станет первым за более чем 30 лет представителем Демократической партии от Индианы в Палате представителей США.

Виктория Спарц родилась в 1978 году в Черниговской области Украины, а впоследствии переехала в Соединенные Штаты. В 2021 году она стала первой украинкой, избранной в американский Конгресс.

За время политической карьеры Спарц неоднократно высказывалась критически об Украине. В частности, в 2024 году она проголосовала против законопроекта о дополнительной помощи союзникам США, предусматривавшего выделение Украине около 60 млрд долларов. Также конгрессвумен поддерживала ряд заявлений Дональда Трампа относительно Киева.

Теперь место Спарц в Палате представителей займет Джей Ди Форд. Итоги голосования означают потерю республиканцами еще одного традиционно лояльного округа и становятся частью более масштабных изменений политического баланса в США.

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