Украину лишают доступа к Starshield: что происходит в администрации Трампа

В США усиливается политический скандал вокруг ограничений работы спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи и управления беспилотниками. Как сообщает Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники, произошедшее вызвало тревогу в Киеве и поставило под вопрос дальнейшую надёжность критически важной инфраструктуры.

США. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе ограничения затронули военную версию спутникового сервиса Starlink, разработанную компанией SpaceX Илона Маска. Украинские военные сообщали о потере беспилотников и срыве отдельных миссий. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что система снова работает на полной скорости.

Однако, по данным AP, высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией в Украине, утверждает, что ограничения фактически сохранились. По его словам, скорость по-прежнему ограничена примерно 160 км/ч. Официального объяснения причин введения этого ограничения Киев, как сообщается, не получил.

Неопределённость вокруг произошедшего вызвала возмущение среди сторонников Украины в американском Конгрессе. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь объявил о начале нового расследования, призванного выяснить, кто распорядился ограничить скорость и на каком основании было принято решение.

Дополнительные вопросы возникли после противоречивых заявлений представителей администрации Трампа. Сам президент утверждал, что не отдавал приказа об ограничении работы системы. Вице-президент Джей-Ди Вэнс допустил, что действия Белого дома могли быть скоординированы с Маском. При этом госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет отрицали причастность администрации к произошедшему.

Для Украины последствия подобных ограничений могут выходить далеко за рамки технического сбоя. Спутниковая связь играет важную роль в обеспечении коммуникации между подразделениями и работе беспилотных систем, используемых на фронте.

Главный вопрос теперь заключается в том, кто принял решение, повлиявшее на возможности украинских военных, и почему обстоятельства произошедшего до сих пор остаются неясными. Начатое расследование может пролить свет на механизм принятия решений и степень ответственности американской стороны.

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