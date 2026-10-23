Україна позбавляють доступу до Starshield: що відбувається в адміністрації Трампа

У США посилюється політичний скандал навколо обмежень роботи супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв'язку та управління безпілотниками. Як повідомляє Associated Press з посиланням на обізнані джерела, подія викликала тривогу в Києві і поставила під питання подальшу надійність критично важливої інфраструктури.

США. Фото: із відкритих джерел

Минулого тижня обмеження торкнулися військової версії супутникового сервісу Starlink, розробленої компанією SpaceX Ілона Маска. Українські військові повідомляли про втрату безпілотників та зрив окремих місій. У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що система знову працює на повній швидкості.

Проте, за даними AP, високопосадовець, знайомий із ситуацією в Україні, стверджує, що обмеження фактично збереглися. За його словами, швидкість, як і раніше, обмежена приблизно 160 км/год. Офіційного пояснення причин запровадження цього обмеження Київ, як повідомляється, не отримав.

Невизначеність навколо того, що сталося, викликала обурення серед прихильників України в американському Конгресі. Сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосив про початок нового розслідування, покликаного з'ясувати, хто розпорядився обмежити швидкість і на якій підставі було ухвалено рішення.

Додаткові питання виникли після суперечливих заяв представників адміністрації Трампа. Сам президент стверджував, що не віддавав наказу щодо обмеження роботи системи. Віце-президент Джей-Ді Венс припустив, що дії Білого дому могли бути скоординовані з Маском. При цьому держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет заперечували причетність адміністрації до того, що сталося.

Для України наслідки таких обмежень можуть виходити далеко за межі технічного збою. Супутниковий зв'язок відіграє важливу роль у забезпеченні комунікації між підрозділами та роботі безпілотних систем, що використовуються на фронті.

Головне питання тепер полягає в тому, хто ухвалив рішення, що вплинуло на можливості українських військових, і чому обставини того, що сталося, досі залишаються неясними. Розпочате розслідування може пролити світло на механізм прийняття рішень та ступінь відповідальності американської сторони.

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