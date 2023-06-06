logo

BTC/USD

26711.23

ETH/USD

1874.63

LTC/USD

89.69

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию

Умер американский агент ФБР Роберт Ганссен, около 16 лет работавший на Россию передавая секретные данные.

сегодня, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Роберт Ганссен был найден мертвым 5 июня в тюремной камере Колорадо, где он отбывал пожизненное заключение за шпионаж в пользу СССР и России. Он был одним из величайших предателей в истории США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию

Агент ФБР Роберт Ганссен. Фото из открытых источников

Ганссен работал в ФБР и должен был отслеживать советских и русских шпионов, однако все оказалось совсем иначе. Американец являлся агентом Москвы и работал на КГБ и Службу внешней разведки РФ. Таким образом Роберт Ганссен разоблачил многих действовавших против России американских агентов, а также раскрыл цену информацию о спецоперациях ФБР и ЦРУ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ганссена удалось поймать, когда один из российских высших офицеров разведки продал секретную информацию американцам за 7 млн долларов. Таким образом, спецслужбы США обнаружили шпионаж Ганссена и арестовали его в 2001 году. Чтобы не получить смертную казнь, Гансен признал себя виновным по 14 пунктам и был приговорен к 15 пожизненным срокам без права на увольнение.

В документах Департамента США дело Ганнсена обозначено как "возможно, самая плохая катастрофа разведки в истории США", поскольку он имел доступ к бесчисленным секретам американской контрразведки. Ганссен, находясь агентом ФБР, работал в СССР начиная с 1985 года, после 1991 года начал поставлять информацию для России. По данным ФБР Роберт Ганссен за свою деятельность получил более 1,4 млн долларов наличными и неизвестное количество бриллиантов.

Когда умер Роберт Ганссен, ему было 79 лет, из которых 22 года он провел в тюрьме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах.

Также "Комментарии" писали, что в Иране казнили британского шпиона: присутствует российский след.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/Politics/fbi-agent-turned-notorious-spy-robert-hanssen-dies/story?id=99849691
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!