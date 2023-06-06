Умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию

Роберт Ганссен был найден мертвым 5 июня в тюремной камере Колорадо, где он отбывал пожизненное заключение за шпионаж в пользу СССР и России. Он был одним из величайших предателей в истории США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Агент ФБР Роберт Ганссен. Фото из открытых источников

Ганссен работал в ФБР и должен был отслеживать советских и русских шпионов, однако все оказалось совсем иначе. Американец являлся агентом Москвы и работал на КГБ и Службу внешней разведки РФ. Таким образом Роберт Ганссен разоблачил многих действовавших против России американских агентов, а также раскрыл цену информацию о спецоперациях ФБР и ЦРУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ганссена удалось поймать, когда один из российских высших офицеров разведки продал секретную информацию американцам за 7 млн долларов. Таким образом, спецслужбы США обнаружили шпионаж Ганссена и арестовали его в 2001 году. Чтобы не получить смертную казнь, Гансен признал себя виновным по 14 пунктам и был приговорен к 15 пожизненным срокам без права на увольнение.

В документах Департамента США дело Ганнсена обозначено как "возможно, самая плохая катастрофа разведки в истории США", поскольку он имел доступ к бесчисленным секретам американской контрразведки. Ганссен, находясь агентом ФБР, работал в СССР начиная с 1985 года, после 1991 года начал поставлять информацию для России. По данным ФБР Роберт Ганссен за свою деятельность получил более 1,4 млн долларов наличными и неизвестное количество бриллиантов.

Когда умер Роберт Ганссен, ему было 79 лет, из которых 22 года он провел в тюрьме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах.

Также "Комментарии" писали, что в Иране казнили британского шпиона: присутствует российский след.