Уничтожал дома и травмировал людей: на США обрушился мощный торнадо (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки бушевал мощный торнадо. Об этом пишет издание УНИАН.

Торнадо в США. Фото: cкриншот из видео

Как стало известно, стихия свирепствовала в американском штате Луизиана. Торнадо повредил более десятка жилых домов.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что порывы ветра у вихря превышали 200 километров в час. По предварительной информации, из-за непогоды пострадали по меньшей мере два человека. Они получили ранения различной степени тяжести.

Сильный ветер повредил линии электропередач. Из-за этого без света остались более семи тысяч клиентов.

Один из очевидцев торнадо рассказал местному телеканалу, что видел "летающие обломки", которые разбрасывал вихрь. В это время мужчина прятался в своем доме со своей семьей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОАЭ запечатлели редкое природное явление. Оно может появиться только при определённых условиях. Отмечается, что ранее его могли видеть у побережья других эмиратов. Явление вызвал сильный дождь. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Альпах разбушевался сильный лесной пожар. Пламя распространяется с большой скоростью и уничтожает всё на своем пути. Всего за несколько дней территория пожара расширилась до ста гектаров. Усмирить стихию пытаются около трех сотен сотрудников пожарной службы. Им мешает труднопроходимая местность. Кроме того, работа пожарных может усложниться из-за ветра. Отмечается, что этот лесной пожар возгорание стал одним из самых крупных которые когда-либо регистрировали в Альпах.

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