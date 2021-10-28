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В ОАЭ запечатлели редкое природное явление (ВИДЕО)

Вихрь пронёсся у побережья Фуджайры

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
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В Объединенных Арабских Эмиратах запечатлели водяной смерч.  Об этом сообщает издание УНИАН. 

В ОАЭ запечатлели редкое природное явление (ВИДЕО)

Водяной смерч. Фото: скриншот из видео

Как пишет издание, данное природное явление редкое для ОАЭ и может образоваться только при определенных условиях. В частности, у побережья восточного эмирата Фуджайры прошел сильный дождь, который вызвал образование водяного вихря. 

Согласно данным СМИ,  ранее водяные смерчи можно было наблюдать у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.

Для справки: водяные смерчи образуются  над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. Чаще всего их можно наблюдать в тропических широтах. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего от пятнадцати до тридцати минут.

В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Альпах разбушевался масштабный лесной пожар. Возгорание начало быстро распространятся и всего за несколько дней огнем оказалось объято свыше ста гектаров земли. Ликвидацией пожара занимаются несколько сотен сотрудников пожарной службы. Задействована авиация. Тушение огня усложняет труднопроходимая местность. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на северо-восток Соединённых Штатов Америки обрушился шторм. Стихия вызвала мощные ливни, которые затопили дороги. Из-за плохих погодных условий участились случаи ДТП. В Нью-Йорке объявили о режиме ЧП. В некоторых районах страны порывы ветра могли достигать 95 километров в час. По информации специалистов  непогода была вызвана областью низкого давления на побережье.


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-oae-zasekli-redkoe-prirodnoe-yavlenie-video-sinoptik-11590993.html
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