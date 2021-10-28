В ОАЭ запечатлели редкое природное явление (ВИДЕО)



















В Объединенных Арабских Эмиратах запечатлели водяной смерч. Об этом сообщает издание УНИАН.

Водяной смерч. Фото: скриншот из видео

Как пишет издание, данное природное явление редкое для ОАЭ и может образоваться только при определенных условиях. В частности, у побережья восточного эмирата Фуджайры прошел сильный дождь, который вызвал образование водяного вихря.

Согласно данным СМИ, ранее водяные смерчи можно было наблюдать у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.



Для справки: водяные смерчи образуются над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. Чаще всего их можно наблюдать в тропических широтах. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего от пятнадцати до тридцати минут.

В Сети появилось видео с места событий.



Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Альпах разбушевался масштабный лесной пожар. Возгорание начало быстро распространятся и всего за несколько дней огнем оказалось объято свыше ста гектаров земли. Ликвидацией пожара занимаются несколько сотен сотрудников пожарной службы. Задействована авиация. Тушение огня усложняет труднопроходимая местность.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на северо-восток Соединённых Штатов Америки обрушился шторм. Стихия вызвала мощные ливни, которые затопили дороги. Из-за плохих погодных условий участились случаи ДТП. В Нью-Йорке объявили о режиме ЧП. В некоторых районах страны порывы ветра могли достигать 95 километров в час. По информации специалистов непогода была вызвана областью низкого давления на побережье.

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