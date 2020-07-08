Университеты Массачусетса и Гарварда подали в суд на Трампа за иностранных студентов

Язык
BTC/USD
9420.41
ETH/USD
246.06
LTC/USD
45.06
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за отказа иностранным студентам находиться на территории США. Об этом передает издание The Wall Street Journal.
Причиной такого распоряжения из Вашингтона стала угроза распространения коронавируса и временный карантин, подразумевающий закрытие США от внешнего посещения. Для этого Белый Дом исключил студенческие визы для иностранцев и автоматически перевел их на онлайн-обучение.
Гарвард и МТИ просят суд вывести иностранных студентов из-под действия новых визовых правил.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из американских штатов впервые в истории Семейного кодекса узаконили полиаморные отношения, что предполагает связь по взаимному согласию сразу с двумя или больше романтическими и сексуальными партнерами.
"Многие люди живут и, очевидно, всегда жили в полиаморных отношениях, но сейчас наши законы отрицают их существование. Мне кажется, это неправильно. Правительство не должно указывать людям, какие отношения являются семьей, а какие нет", - поясняет член городского совета Лэнс Дэвис.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости