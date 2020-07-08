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Главная Новости Мир США Университеты Массачусетса и Гарварда подали в суд на Трампа за иностранных студентов
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Университеты Массачусетса и Гарварда подали в суд на Трампа за иностранных студентов

Два престижных университета Гарварда и Массачусетса подали иск против Белого Дома за распоряжение перевести всех иностранных студентов на онлайн-обучение

сегодня, 23:31
Автор:

Екатерина Белоброва
Университеты Массачусетса и Гарварда подали в суд на Трампа за иностранных студентов

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за отказа иностранным студентам находиться на территории США. Об этом передает издание The Wall Street Journal.

Причиной такого распоряжения из Вашингтона стала угроза распространения коронавируса и временный карантин, подразумевающий закрытие США от внешнего посещения. Для этого Белый Дом исключил студенческие визы для иностранцев и автоматически перевел их на онлайн-обучение.

Гарвард и МТИ просят суд вывести иностранных студентов из-под действия новых визовых правил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из американских штатов впервые в истории Семейного кодекса узаконили полиаморные отношения, что предполагает связь по взаимному согласию сразу с двумя или больше романтическими и сексуальными партнерами. 

"Многие люди живут и, очевидно, всегда жили в полиаморных отношениях, но сейчас наши законы отрицают их существование. Мне кажется, это неправильно. Правительство не должно указывать людям, какие отношения являются семьей, а какие нет", - поясняет член городского совета Лэнс Дэвис.


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