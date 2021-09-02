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Главная Новости Мир США Ураган «Ида» унес много жизней, среди них есть дети
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Ураган «Ида» унес много жизней, среди них есть дети

Из-за непогоды миллионы американцев остались без электроэнергии

2 сентября 2021, 23:02
Автор:

Ольга Чародий

Ураган "Ида", который уже почти неделю продолжается на территории США, унес жизни по меньшей мере 18 человек. Среди них — 2-летний ребенок. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Ураган «Ида» унес много жизней, среди них есть дети

Ураган - фото из открытых источников

Из-за непогоды миллионы американцев остались без электроэнергии. На юге штата Нью-Джерси дождь и ветер снесли несколько домов. В этом же штате из-за непогоды погибло несколько пожилых людей. В частности, 86-летняя женщина, которая пряталась в подвале. Тело 70-летнего мужчины нашли на одной из улиц после того, как он пытался найти безопасное место. Он ехал в автомобиле, но его снесло водой. Также известно о смерти 2-летнего ребенка в Квинсе. Сначала она считалась пропавшей без вести. Пять человек нашли в их квартирах в Нью-Джерси, еще одно тело нашли на берегу реки, вышедшей из берегов.

В настоящее время ураган добрался до Нью-Йорка. В городе ввели чрезвычайное положение после того, как оно пострадало от рекордного количества осадков и внезапных наводнений в результате тропического шторма Ида. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что ей звонил президент США Джо Байден и предлагал "любую помощь". Также она сказала, что инфраструктура города должна быть более приспособленной к такой непогоды, поэтому стоит работать в этом направлении.

Напомним, как стало известно, инцидент произошел в американском штате Луизиана. В округе Сент-Бернард корова застряла на дереве во время урагана "Ида".  Для того, чтобы спасти животное, люди прошли по пояс в воде по территории, затопленной в результате наводнения. Добравшись до цели, спасатели с помощью бензопилы срубили ветки дерева вокруг коровы. 



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Источник: https://www.nytimes.com/live/2021/09/02/nyregion/nyc-storm#ida-new-york-flood
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