logo
Русский Українська

BTC/USD

49513.06

ETH/USD

3759.80

LTC/USD

181.53

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США корова застряла на дереве во время урагана "Ида": спасательная операция попала на видео
commentss НОВОСТИ Все новости

В США корова застряла на дереве во время урагана "Ида": спасательная операция попала на видео

Корова оказалась на дереве во время сильного урагана

сегодня, 17:27
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки корова застряла на дереве. Об этом сообщает издание Fox News. 

В США корова застряла на дереве во время урагана "Ида": спасательная операция попала на видео

Скриншот из видео.

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Луизиана. В округе Сент-Бернард корова застряла на дереве во время урагана "Ида". 

Для того чтобы спасти животное, люди прошли по пояс в воде по территории, которая оказалась затоплена в результате наводнения. Добравшись до цели спасатели с помощью бензопилы срубили ветки дерева вокруг коровы. 

Для справки: ураган "Ида", который образовался в Атлантическом океане, а позже накрыл США, стал одним из самых мощных ураганов, когда-либо обрушившихся на континентальную часть страны. Он нанёс огромный ущерб из-за сильных ветров и наводнений. 

Спасение животного запечатлели на видео. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Испанию накрыли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Сильные потоки воды несли легковые автомобили по улицам города Альканар. По данным специалистов, за ночь в этом городе выпало 215 литров осадков на квадратный метр. Большая часть материковой Испании оказалась под угрозой из-за проливных дождей. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во время дождей, которые возникли во время урагана "Ида" в американском городе Нью-Йорк образовались мощные наводнения. Работа большей части линий метрополитена была приостановлена из-за затоплений. Сотрудники спасательных служб эвакуировали людей. Власти города призвали людей не выходить на улицу. В Сети появляются видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fox59.com/news/video-rescue-cow-stuck-in-tree-after-flooding-from-hurricane-ida/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ