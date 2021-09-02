В США корова застряла на дереве во время урагана "Ида": спасательная операция попала на видео

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки корова застряла на дереве. Об этом сообщает издание Fox News.
Скриншот из видео.
Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Луизиана. В округе Сент-Бернард корова застряла на дереве во время урагана "Ида".
Для того чтобы спасти животное, люди прошли по пояс в воде по территории, которая оказалась затоплена в результате наводнения. Добравшись до цели спасатели с помощью бензопилы срубили ветки дерева вокруг коровы.
Для справки: ураган "Ида", который образовался в Атлантическом океане, а позже накрыл США, стал одним из самых мощных ураганов, когда-либо обрушившихся на континентальную часть страны. Он нанёс огромный ущерб из-за сильных ветров и наводнений.
Спасение животного запечатлели на видео.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Испанию накрыли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Сильные потоки воды несли легковые автомобили по улицам города Альканар. По данным специалистов, за ночь в этом городе выпало 215 литров осадков на квадратный метр. Большая часть материковой Испании оказалась под угрозой из-за проливных дождей. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что во время дождей, которые возникли во время урагана "Ида" в американском городе Нью-Йорк образовались мощные наводнения. Работа большей части линий метрополитена была приостановлена из-за затоплений. Сотрудники спасательных служб эвакуировали людей. Власти города призвали людей не выходить на улицу. В Сети появляются видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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