Уступают даже США: Трамп назвал страну с самой прочной границей в мире

Президент США Дональд Трамп считает, что американская граница является одной из самых прочных в мире, однако все же уступает укреплениям Северной Кореи. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления.

Дональд Трамп.

Президент США отметил, граница КНДР является "еще самой прочной" и имеет семь рядов проволоки под высоким напряжением.

Он утверждает, что каждый из этих барьеров якобы находится под током около миллиона вольт, а преодоление даже одного слоя может быть смертельно опасным.

"Мы имеем одну из самых прочных границ в мире. Но есть страна, чья граница, пожалуй, еще более прочная – это Северная Корея. Там граница укреплена семью рядами проволоки, и каждый из них находится под напряжением около миллиона вольт. Если перерезать один — до второго можно просто не дожить. А преодолеть два — уже почти рекорд", — сказал Трамп.

В Госдепе США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск, а Россию – прекратить любую поддержку Северной Кореи.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", — заявили в Госдепе США.



