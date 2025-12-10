Уступают даже США: Трамп назвал страну с самой прочной границей в мире

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что американская граница является одной из самых прочных в мире, однако все же уступает укреплениям Северной Кореи. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Президент США отметил, граница КНДР является "еще самой прочной" и имеет семь рядов проволоки под высоким напряжением.
Он утверждает, что каждый из этих барьеров якобы находится под током около миллиона вольт, а преодоление даже одного слоя может быть смертельно опасным.
