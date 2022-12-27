Ужасная снежная буря в США. Люди замерзают в машинах

В США царит ужасная снежная буря, в результате которой около 60 человек погибли, 18 из них только в одном городе – Баффало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC News.



Снежная буря в США. Фото из открытых источников

Арктические морозы и большой штормовой фронт на несколько дней распространились на большую часть Америки. Больше всего пострадал регион Баффало на берегу озера Эри у границы с Канадой. Второй по величине город Нью-Йорка стал тем, что губернатор Кэти Хочул назвала "происходящим раз в возраст". СМИ сообщаются о жертвах снежной бури в минимум, как в 12 штатах,

"На дорогах под снежными заносами остаются заброшенные автомобили, автобусы, автомобили скорой помощи, эвакуаторы и даже снегоочистительные машины. Это затрудняет расчистку заснеженных улиц и доставку жителям, нуждающимся в медицинской помощи", — пишет Reuters.

По словам исполнительного директора округа Марка Полонкарца, некоторые люди погибли во время уборки снега, или даже замерзли в машине.

"Мы видим свет в конце тоннеля, но это еще не конец. Нас там нет", – прокомментировал ситуацию Полонкарц.

В настоящее время, по словам губернатора Кэти Хочул в штате офицеров Национальной гвардии, участвующих в более чем 500 операциях спасения. В некоторых городах США выпало 1,2 м снега, а Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что 27 декабря выпадет еще 30 см снега.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время одной из своих миссий "Аполлон" США обстреляли Луну из минометов.

Также "Комментарии" писали о прогнозах российского политика Дмитрия Медведева на 2023 год, где он предсказывает войну в США. Россиянин также упомянул и об Украине.

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