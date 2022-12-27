logo

BTC/USD

16836.23

ETH/USD

1218.47

LTC/USD

70.04

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ужасная снежная буря в США. Люди замерзают в машинах
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасная снежная буря в США. Люди замерзают в машинах

Снежная буря унесла жизни десятков человек в США. Среди погибших найдены в сугробах, в автомобилях, а также умершие во время уборки снега.

сегодня, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В США царит ужасная снежная буря, в результате которой около 60 человек погибли, 18 из них только в одном городе – Баффало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC News.

Ужасная снежная буря в США. Люди замерзают в машинах

Снежная буря в США. Фото из открытых источников

Арктические морозы и большой штормовой фронт на несколько дней распространились на большую часть Америки. Больше всего пострадал регион Баффало на берегу озера Эри у границы с Канадой. Второй по величине город Нью-Йорка стал тем, что губернатор Кэти Хочул назвала "происходящим раз в возраст". СМИ сообщаются о жертвах снежной бури в минимум, как в 12 штатах,

"На дорогах под снежными заносами остаются заброшенные автомобили, автобусы, автомобили скорой помощи, эвакуаторы и даже снегоочистительные машины. Это затрудняет расчистку заснеженных улиц и доставку жителям, нуждающимся в медицинской помощи", — пишет Reuters.

По словам исполнительного директора округа Марка Полонкарца, некоторые люди погибли во время уборки снега, или даже замерзли в машине.

"Мы видим свет в конце тоннеля, но это еще не конец. Нас там нет", – прокомментировал ситуацию Полонкарц.

В настоящее время, по словам губернатора Кэти Хочул в штате офицеров Национальной гвардии, участвующих в более чем 500 операциях спасения. В некоторых городах США выпало 1,2 м снега, а Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что 27 декабря выпадет еще 30 см снега.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время одной из своих миссий "Аполлон" США обстреляли Луну из минометов.

Также "Комментарии" писали о прогнозах российского политика Дмитрия Медведева на 2023 год, где он предсказывает войну в США. Россиянин также упомянул и об Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/news/weather/winter-storm-freezing-temperatures-heavy-snow-killed-deadly-buffalo-rcna63226
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!