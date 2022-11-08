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Ужасные два года: Байден отреагировал на вероятную победу республиканцев на выборах в Конгресс

Байден заявил, что победа республиканцев на выборах будет означать "ужасные два года" для него

сегодня, 22:09
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Автор:

Лиля Воробьева

Президент США прокомментировал возможную победу республиканской партии на проходящих в Америке выборах 8 ноября. По его словам, для его правления это будут "ужасные два года". Об этом сообщает CNN .

Ужасные два года: Байден отреагировал на вероятную победу республиканцев на выборах в Конгресс

Джо Байден (фото из открытых источников)

В материале CNN говорится, что такое заявление Джо Байден сделал во время сбора средств в Чикаго.

"Если мы проигрываем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето",- сказал американский президент.

Его предшественник, бывший президент США Дональд Трамп после голосования во Флориде, 8 ноября также призвал американцев прийти на выборы и заявил о надежде на "правильные итоги" выборов. Кроме этого, он пообещал "впечатляющие" новости из его резиденции Мар-а-Лаго.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена отреагировали на слухи о победе республиканцев и сокращении поддержки Украины. Поддержка Украины со стороны США не имеет никакой связи с результатами выборов в Палату представителей Конгресса. Каков бы ни был результат волеизъявления – Украина может быть уверена, что американский народ продолжит ее поддерживать. Даже если победу одержат представители Республиканской партии. Об этом заявила представитель Палаты представителей Нэнси Пелоси, реагируя на слухи о намерениях отдельных республиканцев пересмотреть и сократить поддержку Украины. Спикер Палаты представителей также не обошла тему поставки Ираном вооружения в РФ. По мнению Пелоси, Тегеран уже допустил большую ошибку, согласившись поставлять России вооружение для войны против Украины. Теперь за столь ложный шаг Ирану придется отвечать.



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Источник: https://edition.cnn.com/2022/11/08/politics/joe-biden-midterms-stakes/index.html
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