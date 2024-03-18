Уже было 85 лет назад: почему самоизоляция США может привести к мировой войне

Соединенные Штаты должны оценить текущую ситуацию в мире как пролог к началу Третья мировая война и использовать время, чтобы подготовиться. Однако глобальную войну еще можно остановить, и это стоит гораздо меньше, чем неминуемое участие в ней. Об этом сообщает Bloomberg , делая параллели между современной ситуацией и периодом в 30-х годах.

Самоизоляция США может привести к мировой войне (иллюстративное фото из открытых источников)

Журналисты отмечают, что сейчас Россия, Китай, КНДР и Иран объединились в неформальный блок, оказывая друг другу помощь технологиями и ресурсами. С таким надежным "тылом" эти авторитарные страны начали "настойчиво исследовать" соседние регионы.

Когда их усилия по перегрузке международной системы безопасности добьются успеха, создав немало вызовов в окружающих регионах, Соединенные Штаты уже не могут реагировать на такие кризисы. Как пишет Bloomberg, цель политики Вашингтона – предотвращение мировой войны, которая может повториться, когда Европа, страны Ближнего Востока и Азии будут одновременно вовлечены в конфликты.

Теперь жители США считают, что ситуация с военной помощью для Украины и Израиля – слишком дорого и может истощить военный потенциал страны. Но, учитывая опыт Второй мировой войны, именно военная помощь, направленная для Великобритании, помогла увеличить объем военного производства в Америке до того, как страна вступила в войну.

"Содержание США создало каскадную проблему обязательств: тот факт, что Великобритания и Франция не могли рассчитывать на американскую поддержку, заставил их отказаться от противостояния Гитлеру в 1938 году, когда они могли бы победить, если бы результатом стала война. (...) Вашингтон не был главным игроком в Европе и Восточной Азии, пока силы ревизионизма набирали обороты перед Второй мировой войной, и именно в этом была беда", – утверждает Bloomberg.

Поэтому гражданам США нужно понять, что дешевле приложить усилия для поддержания благоприятного мирового порядка, чем восстановить уже разрушенное.

"Помощь Украине — эквивалентная примерно 5% оборонного бюджета США — может показаться дорогой. Но было бы дешевле увидеть поражение Украины, а затем столкнуться с мстительной, мобилизованной Россией на востоке НАТО? В Азии инвестиции в военный потенциал и создание коалиции, необходимые для поддержки Но легче было бы обуздать Китай, когда он захватит Тайвань и бросит свою значительную тень на западную часть Тихого океана? – задают риторические вопросы в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США сделали тревожное заявление о войне в Украине