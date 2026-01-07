Уже есть профит: Трамп рассказал, что США получат от Венесуэлы

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" — написал Дональд Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что попросил министра энергетики США Криса Райта "немедленно выполнить этот план".

Дональд Трамп отметил, что нефть будет доставлена судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в США.

