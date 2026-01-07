Вже є прибуток: Трамп розповів, що США отримають від Венесуели

Тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 МІЛЬЙОНІВ барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта буде продаватися за ринковою ціною, і ці гроші контролюватимуться мною, як президентом США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели!" – написав Дональд Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".

Дональд Трамп зазначив, що нафту буде доставлено судами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.

