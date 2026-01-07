Вже є прибуток: Трамп розповів, що США отримають від Венесуели

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Глава Білого дому також повідомив, що попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".
Дональд Трамп зазначив, що нафту буде доставлено судами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.
Читайте також на порталі "Коментарі" — дії США у Венесуелі є прямою атакою на міжнародний правопорядок і можуть призвести до остаточного краху системи, що забезпечувала відносний світ після Другої світової війни. Про це написала професор права та політології Єльського університету Уна Хетеуей в авторській колонці The New York Times.
Також видання "Коментарі" повідомляло – представники Республіканської партії США запевняють, що військова операція у Венесуелі, яка спричинила повалення Ніколаса Мадуро, не перетвориться на "нескінченну війну". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".
Голова комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що операція із захоплення Мадуро була швидкою та "точковою", а не повномасштабним вторгненням.