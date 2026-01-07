logo_ukra

Головна Новини Світ США Вже є прибуток: Трамп розповів, що США отримають від Венесуели
commentss НОВИНИ Всі новини

Вже є прибуток: Трамп розповів, що США отримають від Венесуели

Дональд Трамп заявив, що США отримають від Венесуели до 50 млн. барелів нафти.

7 січня 2026, 10:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Вже є прибуток: Трамп розповів, що США отримають від Венесуели

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 МІЛЬЙОНІВ барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта буде продаватися за ринковою ціною, і ці гроші контролюватимуться мною, як президентом США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели!" – написав Дональд Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".

Дональд Трамп зазначив, що нафту буде доставлено судами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дії США у Венесуелі є прямою атакою на міжнародний правопорядок і можуть призвести до остаточного краху системи, що забезпечувала відносний світ після Другої світової війни. Про це написала професор права та політології Єльського університету Уна Хетеуей в авторській колонці The New York Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло – представники Республіканської партії США запевняють, що військова операція у Венесуелі, яка спричинила повалення Ніколаса Мадуро, не перетвориться на "нескінченну війну". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Брайан Маст зазначив, що операція із захоплення Мадуро була швидкою та "точковою", а не повномасштабним вторгненням.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115850817778602689
