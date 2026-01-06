Представители Республиканской партии США уверяют, что военная операция в Венесуэле, повлекшая свержение Николаса Мадуро, не превратится в "бесконечную войну". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что операция по захвату Мадуро была быстрой и "точечной", а не полномасштабным вторжением.

После засекреченной встречи с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом 5 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально также опроверг слухи о масштабном военном вторжении.

"У нас нет вооруженных сил США в Венесуэле, и мы не оккупируем эту страну", — заявил журналистам Джонсон.

Республиканцы исключают сравнение с войнами в Ираке или Афганистане, подчеркивая, что: цель заключалась в исполнении обвинительного акта против Мадуро за наркотерроризм; США не намерены содержать контингент для государственного строительства; контроль над нефтяной инфраструктурой является временной мерой по ее восстановлению.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал группу чиновников, которые будут помогать контролировать участие США в ситуации в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил в интервью для NBC News.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством американцев. Если же все пойдет не по том сценарии, который видят в Вашингтоне, то американские войска готовы осуществить повторное вторжение. Это произойдет, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Белым домом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "NBC News" заявил президент США Дональд Трамп.



