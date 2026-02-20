Уже скоро: США испытают оружие, благодаря которому «Искандеры» станут просто грудой металла

Армия США направила 33,8 млн долларов компании Lockheed Martin на обеспечение наземных и пусковых испытаний новейшей радиолокационной станции Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), предназначенной для модернизации зенитных комплексов Patriot. Основная цель – подтвердить способность системы эффективно обнаруживать и перехватывать современные угрозы, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты типа "Искандер-М" и "Кинжал".

США испытывают РЛС LTAMDS. Фото: из открытых источников

Как сообщает Defense Express, выполнение контракта рассчитано до конца марта 2027 года. Эти испытания являются частью масштабной программы обновления американской противовоздушной обороны.

Новая РЛС создавалась для устранения ключевой проблемы существующих комплексов Patriot – ограниченного сектора наблюдения. Действующие станции AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 способны контролировать лишь определенное направление, что теоретически позволяло противнику атаковать через так называемые "слепые зоны". LTAMDS решает эту проблему благодаря использованию трех радарных антенн, обеспечивающих круговой обзор на 360 градусов. Это значительно снижает вероятность прорыва ракет или беспилотников.

Сейчас система проходит комплексные испытания, чтобы подтвердить надежность работы в различных условиях. Параллельно LTAMDS уже запущена в серийное производство с планом выпуска 12 единиц ежегодно. Первым иностранным заказчиком стала Польша, которая также участвует в производстве отдельных компонентов.

В связи с высоким интересом со стороны других стран производитель рассматривает возможность увеличения выпуска до 18 радаров в год. Производственная программа обеспечена финансированием до 2030 года и оценивается более чем в 1 млрд долларов. Ожидается, что именно LTAMDS станет стандартным радаром для новых батарей Patriot, существенно повысив их эффективность, хотя и увеличив стоимость комплексов.

