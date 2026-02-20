Вже скоро: США випробуватимуть зброю, завдяки якій «Іскандери» стануть просто купою металу

Армія США направила 33,8 млн доларів компанії Lockheed Martin на забезпечення наземних та пускових випробувань новітньої станції радіолокації Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), призначеної для модернізації зенітних комплексів Patriot. Основна мета – підтвердити здатність системи ефективно виявляти та перехоплювати сучасні загрози, включаючи балістичні та гіперзвукові ракети типу "Іскандер-М" та "Кинджал".

США випробовують РЛС LTAMDS. Фото: із відкритих джерел

Виконання контракту розраховане до кінця березня 2027 року. Ці випробування є частиною масштабної програми поновлення американської протиповітряної оборони.

Нова РЛС створювалася для усунення ключової проблеми існуючих комплексів Patriot – обмеженого сектора спостереження. Діючі станції AN/MPQ-53 і AN/MPQ-65 здатні контролювати лише певний напрямок, що теоретично дозволяло противнику атакувати через звані "сліпі зони". LTAMDS вирішує цю проблему завдяки використанню трьох радарних антен, що забезпечують круговий огляд на 360 градусів. Це значно знижує ймовірність прориву ракет чи безпілотників.

Наразі система проходить комплексні випробування, щоб підтвердити надійність роботи у різних умовах. Паралельно LTAMDS вже запущена у серійне виробництво із планом випуску 12 одиниць щорічно. Першим іноземним замовником стала Польща, яка також бере участь у виробництві окремих компонентів.

У зв'язку з високим інтересом з боку інших країн, виробник розглядає можливість збільшення випуску до 18 радарів на рік. Виробнича програма забезпечена фінансуванням до 2030 року та оцінюється більш ніж у 1 млрд доларів. Очікується, що саме LTAMDS стане стандартним радаром для нових батарей Patriot, суттєво підвищивши їхню ефективність, хоч і збільшивши вартість комплексів.

