В аэропорту у Вашингтона усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа

18 сентября у Капитолия должен состояться митинг сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. В ближайшем аэропорту усилены меры безопасности. Речь идет об аэропорте имени Р. Рейгана в Вирджинии.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)





"Пассажиры заметят усиленное присутствие сотрудников правоохранительных органов и собак", — пояснил представитель ведомства.





Именно 18 сентября состоится митинг, в котором примут участие сотни ультраправых активистов. Организатор протеста — организация сторонников Трампа Look Ahead America. Полиция Капитолия обратилась к Пентагону с запросом о введении войск Национальной гвардии для обеспечения безопасности. Трамп вспомнил об этой акции протеста накануне:





"Мы думаем о людях, которых так несправедливо преследуют из-за протеста 6 января, который состоялся после сфальсифицированных президентских выборов".





В полиции и Конгрессе ответили, что готовы к субботней акции протеста. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что о митинге и его участников есть информация, а правоохранительные органы будут реагировать соответственно. Вокруг Капитолия возвели забор перед вероятным митингом, который состоится 18 сентября. Планируется акция в поддержку активистов, штурмовали Капитолий 6 января.





Напомним, от 45-го президента США Дональда Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела, которые касаются "фальсификаций", связанных с результатами выборов.Об этом сообщает издание Bloomberg. В частности речь идет о делах, представленные в штате Висконсин. Трамп подал иск об отмене результатов выборов. Когда дело провалилась в суде — от адвокатов Трампа требовали покрыть судебные издержки. Но губернатор штата Тони Эверс считает, что деньги должен заплатить сам Трамп.





Он подал соответствующий иск в федеральный суд в Милуоки. "Поведение Трампа и его адвокатов просто ни в какие рамки не входит", — сказал Эверс. По его мнению, иск подал Трамп по собственной инициативе, поэтому должен заплатить лично. Губернатор добавил, что иск Трампа с самого начала был безосновательным, поэтому не было смысла его подавать.

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