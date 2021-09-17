logo
Русский Українська

BTC/USD

47797.64

ETH/USD

3572.19

LTC/USD

185.72

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В аэропорту у Вашингтона усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В аэропорту у Вашингтона усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа

18 сентября состоится митинг, в котором примут участие сотни ультраправых активистов

сегодня, 01:29
Автор:

Ольга Чародий

18 сентября у Капитолия должен состояться митинг сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. В ближайшем аэропорту усилены меры безопасности. Речь идет об аэропорте имени Р. Рейгана в Вирджинии.

В аэропорту у Вашингтона усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа

Дональд Трамп (фото из открытых источников)


"Пассажиры заметят усиленное присутствие сотрудников правоохранительных органов и собак", — пояснил представитель ведомства.


Именно 18 сентября состоится митинг, в котором примут участие сотни ультраправых активистов. Организатор протеста — организация сторонников Трампа Look Ahead America. Полиция Капитолия обратилась к Пентагону с запросом о введении войск Национальной гвардии для обеспечения безопасности. Трамп вспомнил об этой акции протеста накануне:


"Мы думаем о людях, которых так несправедливо преследуют из-за протеста 6 января, который состоялся после сфальсифицированных президентских выборов".


В полиции и Конгрессе ответили, что готовы к субботней акции протеста. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что о митинге и его участников есть информация, а правоохранительные органы будут реагировать соответственно. Вокруг Капитолия возвели забор перед вероятным митингом, который состоится 18 сентября. Планируется акция в поддержку активистов, штурмовали Капитолий 6 января.


Напомним, от 45-го президента США Дональда Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела, которые касаются "фальсификаций", связанных с результатами выборов.Об этом сообщает издание Bloomberg. В частности речь идет о делах, представленные в штате Висконсин. Трамп подал иск об отмене результатов выборов. Когда дело провалилась в суде — от адвокатов Трампа требовали покрыть судебные издержки. Но губернатор штата Тони Эверс считает, что деньги должен заплатить сам Трамп.


Он подал соответствующий иск в федеральный суд в Милуоки. "Поведение Трампа и его адвокатов просто ни в какие рамки не входит", — сказал Эверс. По его мнению, иск подал Трамп по собственной инициативе, поэтому должен заплатить лично. Губернатор добавил, что иск Трампа с самого начала был безосновательным, поэтому не было смысла его подавать.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/tsa-bolsters-airport-security-ahead-pro-trump-rally-us-capitol-2021-09-16/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ