В американской разведке считают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти - СМИ

В спецслужбах США считают, что убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина может быть результатом тайной спецоперации, за которым стоит, вероятно, кто-то из украинской власти. Об этом пишет The New York Times , ссылаясь на собеседников в американской разведке.

Дарья Дугина (фото из открытых источников)

Источники американских журналистов утверждают, что Америка ничего не знала о подготовке такой операции, а если бы знала, решила бы отказать Украину от этого поступка. Кроме этого, в США упрекнули украинское руководство в смерти Дугиной. Но Украина отрицала свою причастность к убийству.

Поэтому в Америке предполагают, что за убийством Дугиной, вероятно, может стоять отдельная какая-то часть украинской власти, а остальные ничего об этом не знали.

В США обеспокоены, что в ответ РФ может совершить подобные "операции" против украинских чиновников.

Кроме того, собеседники сообщили, что в Пентагоне жалуются, что украинская сторона не всегда делится с США своими планами.

Некоторые американские чиновники считают, что на самом деле целью этой операции было не убийство дочери Дугина, а самого идеолога "рашизма" или, как его называют "мозгом Путина". Те, кто взрывал автомобиль, думали, что Дугина будет в машине вместе с отцом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина. В Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался автомобиль, за рулем которого была Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" и консультанта соискателя РФ Александра Дугина. Его дочь, находившаяся за рулем машины, погибла. По словам источника, вечером 20 августа на полном ходе движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, вероятно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, а затем произошло возгорание машины. Девушка, которая была за рулем, погибла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!