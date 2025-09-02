В Белом доме готовят важное заявление Трампа: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Предварительно, выступление Дональда Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить Трамп – пока неизвестно.
Однако стоит заметить, что сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной. А вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов.
