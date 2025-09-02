В Белом доме готовят важное заявление Трампа: детали

Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Предварительно, выступление Дональда Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить Трамп – пока неизвестно.

Однако стоит заметить, что сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной. А вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов.

Министр заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

"Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе", – отметил Скотт Бессент.

