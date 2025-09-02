logo

США В Белом доме готовят важное заявление Трампа: детали
В Белом доме готовят важное заявление Трампа: детали

Выступление Трампа может быть связано с тем, что истекает срок, который президент США дал российскому диктатору Путину на заключение мирного соглашения с Украиной

2 сентября 2025, 08:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В Белом доме готовят важное заявление Трампа: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Предварительно, выступление Дональда Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить Трамп – пока неизвестно.

Однако стоит заметить, что сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной. А вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России. Такое заявление в интервью "Fox News" сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Министр заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире. 

"Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе", – отметил Скотт Бессент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп неожиданно изменил мнение по поводу Китая: что заявил.




Источник: https://rollcall.com/factbase/trump/topic/calendar/
