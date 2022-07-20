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В Белом доме назвали наказание для России, если Путин снова решится на аннексию в Украине

Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Белый дом обещает быстрый и жесткий ответ Кремлю, если Россия решится реализовать свои намерения и аннексировать новые территории в Украине, как это было с Крымом в 2014-м году. РФ в таком случае ждут новые санкции, она окажется еще в большей изоляции, нежели сейчас. Такие санкции против России будут наложены не только США, но и всеми союзниками. Запад никогда не признает таких аннексий и никогда не согласится с тем, что Россия увеличила свою территорию за счет новых оккупаций. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения со СМИ заявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

В Белом доме назвали наказание для России, если Путин снова решится на аннексию в Украине

Белый дом. Фото: из открытых источников

Американский чиновник отметил, что США сегодня имеют целый массив подтверждающих данных о том, что Россия готовиться к новой аннексии в Украине. Кремль уже поставил полностью контролируемых "марионеток" в видео руководителей на тех территориях, которые он контролирует. Затем эти "руководители" заявят о проведении постановочного "референдума" о присоединении к России. И уже потом Москва начнет заявлять о результате постановочных референдумов, как поводе аннексировать новые территории в Украине.

По словам Джона Кирби, российские власти рассматривают план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. При этом Кирби высказал убеждение, что временно оккупированные территории вернутся обратно в Украину после сражений на поле боя.

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