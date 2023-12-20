В Белом доме назвали три страны, которые намерены изменить существующий миропорядок

Россия, Китай и Северная Корея сегодня есть теми странами, которые не согласны с существующим мировым порядком, они укрепляют сотрудничество между собой, желая добиться своих целей. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель администрации США Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Мы видим растущее стремление России и Китая, а также в определенной степени и Северной Кореи, увеличить и улучшить свои связи друг с другом", — отметил Джон Кирби.

В Белом доме считают, что мир должен быть устроен по правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.

"Мы до сих пор считаем, что порядок, основанный на правилах, имеет значение, а также существующие определенные страны, которые хотели бы действовать вопреки этому порядку", — отметил Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп не исключает возможности разрешить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие, при этом предложить режиму КНДР финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на трех человек, знакомых с мнением Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет. По его словам, поддержка Украины в защите ее суверенитета – это борьба не только в интересах Украины, но и в интересах США, чтобы защитить систему, которая "предотвращала войну великих государств последние восемь десятилетий". Действительно ли мы видим формирование новой "оси зла"? Что демократический мир может (должен) этому противопоставить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



