В Белом доме обдумывают последнюю уступку Сенату, ради денег для Украины

На фоне рекордного числа мигрантов, пересёкших границу США в декабре, администрация Джо Байдена задумалась о том, чтобы пойти на уступки Сенату по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.

Белый дом. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Белый дом может согласиться с тем, чтобы ключевые полномочия президента в этой сфере были ограничены, ради того, чтобы убедить законодателей-республиканцев дать необходимое количество голосов, ради увеличения помощи Украине и финансирования границы.

Небольшая двухпартийная группа сенаторов с декабря ведёт переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, смогут ли они договориться об ужесточении законов о предоставлении убежища и миграции, которые республиканцы требуют в обмен на поддержку просьбы президента Байдена о выделении миллиардов долларов на финансирование пограничных операций и военной помощи Израилю, Тайваню и Украине. Устранить разногласия по ряду ключевых вопросов им пока, однако, не удалось.

Отметим, издание "The Washington Post" писало о том, что лидеры Конгресса достигли соглашения по финансированию работы правительства США в 2024 году, чтобы предотвратить "шатдаун". Согласно договоренности, для финансирования федерального правительства в 2024 году предлагается выделить 1,66 триллиона долларов. На оборонные нужды предусмотрено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутренние дискреционные расходы.

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