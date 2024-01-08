logo

BTC/USD

44819.61

ETH/USD

2259.73

LTC/USD

65.47

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме обдумывают последнюю уступку Сенату, ради денег для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме обдумывают последнюю уступку Сенату, ради денег для Украины

Демократы могут согласиться на ужесточение миграционного законодательства

сегодня, 17:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне рекордного числа мигрантов, пересёкших границу США в декабре, администрация Джо Байдена задумалась о том, чтобы пойти на уступки Сенату по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.

В Белом доме обдумывают последнюю уступку Сенату, ради денег для Украины

Белый дом. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Белый дом может согласиться с тем, чтобы ключевые полномочия президента в этой сфере были ограничены, ради того, чтобы убедить законодателей-республиканцев дать необходимое количество голосов, ради увеличения помощи Украине и финансирования границы.

Небольшая двухпартийная группа сенаторов с декабря ведёт переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, смогут ли они договориться об ужесточении законов о предоставлении убежища и миграции, которые республиканцы требуют в обмен на поддержку просьбы президента Байдена о выделении миллиардов долларов на финансирование пограничных операций и военной помощи Израилю, Тайваню и Украине. Устранить разногласия по ряду ключевых вопросов им пока, однако, не удалось.

Отметим, издание "The Washington Post" писало о том, что лидеры Конгресса достигли соглашения по финансированию работы правительства США в 2024 году, чтобы предотвратить "шатдаун". Согласно договоренности, для финансирования федерального правительства в 2024 году предлагается выделить 1,66 триллиона долларов. На оборонные нужды предусмотрено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутренние дискреционные расходы.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда прояснится ситуация с помощь Украине от США: о какой угрозе говорят в мире. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/border-talks-congress-white-house-tough-concessions-record-migrant-crossings/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости