В Белом доме обвинили Саудовскую Аравию в подыгрывании Путину

В США обвинили Саудовскую Аравию в резком сокращении добычи нефти, ведь такой путь увеличит доходы России, ослабит давление антироссийских санкций. Но Эр-Рияд, зная это, выбирает этот путь, в то время как мир объединяется, чтобы противостоять агрессии России. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg .

"Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекли руководство Саудовской Аравии к этим усилиям", – заявил Кирби.

По его словам, несмотря на это, Саудовская Аравия за последние недели сообщила Вашингтону, что собирается сократить добычу нефти.

"Это заблуждение. Мы представили Саудовской Аравии анализ, чтобы показать, что нет рыночной основы для сокращения целевых показателей добычи и что они могут легко дождаться следующей встречи ОПЕК, чтобы увидеть, как будут развиваться события", — отметил Кирби.

Также в Белом доме сообщили, что другие страны ОПЕК вынуждены были поддержать Саудовскую Аравию, хотя были не согласны с таким решением. О чем честно сообщили США.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин угрожает странам , которые введут потолок цен на российское топливо. Глава Кремля заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок в российское топливо. Таким образом, Путин решил пожертвовать деньгами, ведь доходы от продажи нефти и газа — основа бюджета России. Известно, что среди стран, которые планируют установить потолок на российскую нефть с 5 декабря 2023 года и нефтепродукты с 5 февраля, есть Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США. Некоторые эксперты говорят, что цена может быть на уровне около 60 долларов за баррель.