В Белом доме отреагировали на ограничения Starlink для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа заявила украинским представителям, что не контролирует работу компании SpaceX, на фоне сообщений об ограничениях спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

Белый дом. Фото: из открытых источников

По данным издания, в среду ключевые советники президента Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении спутниковой связи и какие шаги могут восстановить ее стабильную работу.

Американские чиновники, как утверждают источники Axios, заявили, что не управляют SpaceX. Вместе с тем один из собеседников сообщил, что администрация Трампа намерена обратиться к компании, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что в ночь на 14 октября терминалы Starlink начали отключаться при движении беспилотников со скоростью свыше 160 км/ч. В отдельных случаях проблемы возникали уже при скорости более 80 км/ч. Это, по его словам, затруднило выполнение боевых задач, в том числе использование дронов-перехватчиков.

Владимир Зеленский также заявил о проблемах со спутниковой связью и разведданными после массированных атак. Он назвал решение Илона Маска ограничить работу Starlink для Украины ошибкой, которая может привести к человеческим жертвам.

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что ограничения по скорости сохраняются. Ведомство продолжает переговоры с партнерами и SpaceX, добиваясь стабильного предоставления услуг.

Отдельный вопрос возник вокруг военной системы Starshield. По данным источников "Украинской правды" в Силах обороны, ограничения затронули и ее работу. Илон Маск, в свою очередь, заявил, что Starshield принадлежит правительству США и контролируется им, а параметры использования определяют американские военные и президент.

Украинские чиновники предполагают, что ограничения могли быть связаны с давлением на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако публичных доказательств такой связи не представлено. Пока стороны выясняют причины сбоев, последствия для военной связи остаются одним из ключевых вопросов.

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