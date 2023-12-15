В Белом доме отреагировали на заявления Путина по Украине

Российский диктатор Владимир Путин на "прямой линии" в очередной раз подтвердил, что хочет завоевать Украину. Республиканцы в Конгрессе, блокирующие помощь Украине, должны были услышать послание Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Но я надеюсь, что те республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали громкое и четкое сообщение Путина. Мы все знаем, что это значит. Почти через 20 месяцев после того, как он начал свое жестокое и варварское вторжение, Путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не закончится и мир будет только, цитата: "когда наши цели будут достигнуты". Конец цитаты", — отметил Кирби.

По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ".

Кирби подчеркнул, что пока Конгресс уходит на рождественские каникулы, украинцы продолжают борьбу. Он подчеркнул, что помощь нужна сейчас, а не после праздников.

"Если этого недостаточно, чтобы расшевелить вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только в Украине. Это не чужая война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии", — заявил Кирби.

Как сказал представитель Белого дома, США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.

"И не ошибайтесь, Путин не единственный — он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и как это происходит", — добавил он.

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