В Белом доме ответили, планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину

Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "The Guardian".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", — отметил Салливан.

Он добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", которое им будут предоставлять США.

Отметим, после того, как в СМИ появились сообщения о том, что на территории Украины могут работать инструкторы из других стран, в России начали гневно сыпать угрозами. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных "не будут иметь иммунитет" от российских ударов. Об этом пишет "Sky News".

"Любые инструкторы, тренирующие войска киевского режима, не имеют никакого иммунитета", – заявил спикер российского диктатора.

Издание отмечает, что сейчас ведутся переговоры о том, могут ли французские инструкторы в скором времени быть направлены для поддержки работы тренировочных центров в Украине.

Стоит отметить, ранее министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что у него есть факты, которые дают основания предположить, что французские военные инструкторы уже работают в Украине. При этом министр страны-агрессора назвал французских инструкторов "законной целью".



