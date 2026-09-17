У Білому домі відповіли, чи підпише Трамп закон про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп планує підписати законопроект щодо нових санкцій проти Росії. Про це повідомив представник Білого дому, пише The Wall Street Journal. Раніше документ пройшов Палату представників Конгресу, де, згідно з актуальними повідомленнями американських ЗМІ, отримав 262 голоси проти 159.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Законопроект надає президенту повноваження вводити мита до 100% проти країн, які купують російську нафту та газ. Крім того, він передбачає продовження санкцій проти Ірану до 2031 року.

У США окремо обговорюють вплив нових обмежень на найбільших покупців палива. Сенатор-демократ Джин Шагін заявила, що серед п'яти найбільших імпортерів російського викопного палива Китай забезпечує 51% прибутків Москви від такого експорту.

Ініціатор законопроекту, конгресмен Майкл Маккол, пов'язав терміни його ухвалення з наближенням зими. За його словами, документ має посилити тиск на російське керівництво та його партнерів до настання холодного сезону.

Маккол також заявив, що нові тарифні повноваження можуть стати інструментом тиску на Китай, щоб той, у свою чергу, використав свій вплив на Москву. Прихильники ініціативи розраховують, що економічний тиск створить додаткові умови для переговорів.

Однак усередині Конгресу законопроект підтримують не всі демократи. Грегорі Мікс, який представляє Демократичну партію в Комітеті Палати представників із закордонних справ, заявив, що документ надає Трампу надто широкі повноваження. Він також зазначив, що президент вже має у своєму розпорядженні можливості вводити санкції, але, за його оцінкою, не використав їх повною мірою.

Наразі ключовим етапом стає рішення Трампа. Після підписання саме адміністрація президента визначатиме, чи застосовуватиме передбачені документом тарифні механізми щодо яких держав.

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