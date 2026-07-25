В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа: названа важная тема для разговора

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут провести личную встречу уже во вторник в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. В центре возможных переговоров, как ожидается, окажутся новые мирные инициативы, военная поддержка Украины и дальнейшие шаги по прекращению российско-украинской войны.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации агентства, украинская сторона заинтересована в визите главы государства в США, однако в Киеве пока ожидают окончательного подтверждения графика американского президента. До получения официального приглашения поездка остается на стадии подготовки.

Источники Reuters также сообщили, что представители Украины и США продолжают согласовывать новую инициативу, предусматривающую прекращение боевых действий в воздушном пространстве. Этот план предполагается представить российской стороне в рамках очередного раунда мирных консультаций. При этом в публикации напоминается, что предыдущие предложения Киева о прекращении огня Москва отвергала.

Вместе с тем часть американских и украинских чиновников считает, что усиливающееся давление на российскую экономику, вызванное ударами украинских дальнобойных беспилотников и ракет по военным и промышленным объектам, может заставить Кремль пересмотреть свою позицию.

Подготовка к возможной встрече активизировалась после переговоров Владимира Зеленского со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, посвященных перспективам возобновления мирного процесса. Позже украинский лидер подтвердил, что контакты между Киевом и Вашингтоном могут продолжиться уже в ближайшие дни.

Дополнительным сигналом стала информация, озвученная союзницей Дональда Трампа Лорой Лумер. После интервью с Зеленским она заявила, что президент Украины, вероятнее всего, отправится в Соединенные Штаты уже на следующей неделе, а программа визита будет включать переговоры с хозяином Белого дома.

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