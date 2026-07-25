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У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського та Трампа: названо важливу тему для розмови

Reuters дізналося про ймовірну зустріч президентів України та США, де можуть обговорити ініціативу щодо припинення ударів з повітря та подальший тиск на Росію

25 липня 2026, 10:50
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть провести особисту зустріч вже у вівторок у Вашингтоні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому. У центрі можливих переговорів, як очікується, опиняться нові мирні ініціативи, військова підтримка України та подальші кроки щодо припинення російсько-української війни.

У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського та Трампа: названо важливу тему для розмови

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, українська сторона зацікавлена у візиті глави держави до США, однак у Києві поки що очікують на остаточне підтвердження графіка американського президента. До отримання офіційного запрошення подорож залишається на стадії підготовки.

Джерела Reuters також повідомили, що представники України та США продовжують узгоджувати нову ініціативу, яка передбачає припинення бойових дій у повітряному просторі. Цей план передбачається подати російській стороні в рамках чергового раунду мирних консультацій. При цьому у публікації нагадується, що попередні пропозиції Києва щодо припинення вогню Москва відкидала.

Водночас частина американських та українських чиновників вважає, що тиск, що посилюється, на російську економіку, викликаний ударами українських далекобійних безпілотників і ракет по військових і промислових об'єктах, може змусити Кремль переглянути свою позицію.

Підготовка до можливої зустрічі активізувалася після переговорів Володимира Зеленського зі спеціальними представниками США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, присвячених перспективам відновлення мирного процесу. Пізніше український лідер підтвердив, що контакти між Києвом та Вашингтоном можуть продовжитися вже найближчими днями.

Додатковим сигналом стала інформація, яку озвучила союзниця Дональда Трампа Лора Лумер. Після інтерв'ю із Зеленським вона заявила, що президент України, найімовірніше, вирушить до Сполучених Штатів вже наступного тижня, а програма візиту включатиме переговори з господарем Білого дому.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/us/white-house-says-trump-zelenskiy-meet-washington-next-week-2026-07-24/
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