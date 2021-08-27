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Главная Новости Мир США В Белом доме прокомментировали слухи об отставке Байдена
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В Белом доме прокомментировали слухи об отставке Байдена

26 августа вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв

сегодня, 03:10
Автор:

Ольга Чародий

В Белом доме ответили на слухи о том, что президент США Джо Байден должен подать в отставку из-за "неудачный вывод американских войск из Афганистана". Такой вопрос задала во время брифинга журналистка телеканала CNN Мейган Васкес.

В Белом доме прокомментировали слухи об отставке Байдена

Джо Байден (фото из открытых источников)

Она сказала, что представители Республиканской партии продолжают говорить о том, что Байден должен подать в отставку после того, как вывод американских войск с территории Афганистана не удалось реализовать по его сценарию. Также республиканцы уже неоднократно заявляли о возможном импичменте Байдена.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что "пока не день для политики".

"Сегодня день, когда от рук террористов погибли 12 американских военнослужащих ... Поэтому это не день для политики. Мы хотели бы, чтобы любой американец, избранный или нет, был отдан борьбе за страну и ликвидации террористов, где бы они ни находились. Это день памяти военнослужащих ", — пояснила Псаки. 

26 августа вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористической угрозе.

Напомним, возле аэропорта столицы Афганистана прогремели взрывы. Как стало известно, один из взрывов произошел у входа в аэропорт. По предварительным данным, взрыв устроил смертник. В результате происшествия погибло два человека и еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы инцидента заявляют о большом количестве раненых. 

Сообщается, что теракт произошел между КПП и гостиницей Baron, где ранее проживали военнослужащие Британии.  Также корреспондент издания Politico сообщила о втором у аэропорта. Отмечается, что ранее о возможном втором взрыве афганцев предупреждал посол Франции в Афганистане.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=902642403679918&ref=watch_permalink
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