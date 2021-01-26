В Белом Доме рассказали подробности телефонного разговора Байдена и Путина

Президент США Джо Байден сегодня, 26 января, провел свой первый телефонный звонок со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщают в пресс-службе Белого Дома, Байден и Путин обсудили ряд вопросов, от кибератак до отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает CNN.



Владимир Путин, Джо Байден

Звонок состоялся в полдень по местному времени в Вашингтоне. Американские СМИ называют его первым шагом Байдена в дипломатии с одним из его главных противников, с которым он встречался ранее, правда, не в качестве руководителя государства.

У Байдена рассказали, что звонок был осуществлен с целью обсуждения нового ядерного договора, который администрация Байдена надеется продлить, российской агрессии в Украине, вмешательство со стороны России в выборы в США, а также отравление Алексея Навального.

Длинный список тем для первого разговора Байдена с Путиным иллюстрирует неспокойное положение дел между Вашингтоном и Москвой, которое досталось 46-му президенту предыдущей администрации. Байден обвинил своего предшественника, президента Дональда Трампа, в том, что он слишком слаб по отношению к России.

Байден надеется занять более жесткую позицию по отношению к Путину, заявили официальные лица. Он распорядился провести проверку в административных органах по вопросам, связанным с Россией, и может ввести новые санкции в отношении этой страны.

Звонок состоялся по инициативе Москвы, рассказал приближенный к Байдену человек. Кремль запросил этот звонок вскоре после того, как Байден вступил в должность на прошлой неделе, что является стандартным для иностранных лидеров, которые надеются поговорить с новым президентом.

Предшественник Байдена Дональд Трамп часто вступал в разговоры с Путиным, не подготовившись, и по крайней мере один раз пренебрег советом своих советников не поздравлять Путина с победой на выборах.

Байден также говорил во вторник с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это был символический разговор, учитывая роль оборонного блока в защите от российской агрессии в Европе.

Байден также пообщался с лидерами Франции, Германии и Великобритании, в том числе по вопросам, связанным с Россией.

Путин был одним из последних мировых лидеров, поздравлявших Байдена с победой на президентском посту. Президенты познакомились, когда Байден был вице-президентом и приезжал в Москву. Во время экскурсии по кабинету Путина Байден позже утверждал, что сказал российскому лидеру, что не верит в то, что у него есть душа.

Напомним, Байден отменил указы Трампа об открытии границ.

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