В Белом Доме рассказали подробности телефонного разговора Байдена и Путина

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Татьяна Веремеева
Президент США Джо Байден сегодня, 26 января, провел свой первый телефонный звонок со своим российским коллегой
Владимиром Путиным. Как сообщают в пресс-службе Белого Дома, Байден и Путин
обсудили ряд вопросов, от кибератак до отравления российского оппозиционера
Алексея Навального. Об этом сообщает CNN.
Владимир Путин, Джо Байден
Звонок состоялся в полдень по местному времени в Вашингтоне. Американские
СМИ называют его первым шагом Байдена в дипломатии с одним из его главных
противников, с которым он встречался ранее, правда, не в качестве руководителя
государства.
У Байдена рассказали, что звонок был осуществлен с целью обсуждения нового
ядерного договора, который администрация Байдена надеется продлить, российской
агрессии в Украине, вмешательство со стороны России в выборы в США, а также отравление
Алексея Навального.
Длинный список тем для первого разговора Байдена с Путиным иллюстрирует
неспокойное положение дел между Вашингтоном и Москвой, которое досталось 46-му
президенту предыдущей администрации. Байден обвинил своего предшественника,
президента Дональда Трампа, в том, что он слишком слаб по отношению к России.
Байден надеется занять более жесткую позицию по отношению к Путину, заявили
официальные лица. Он распорядился провести проверку в административных органах
по вопросам, связанным с Россией, и может ввести новые санкции в отношении этой
страны.
Звонок состоялся по инициативе Москвы, рассказал приближенный к Байдену
человек. Кремль запросил этот звонок
вскоре после того, как Байден вступил в должность на прошлой неделе, что
является стандартным для иностранных лидеров, которые надеются поговорить с
новым президентом.
Предшественник Байдена Дональд Трамп часто вступал в разговоры с Путиным,
не подготовившись, и по крайней мере один раз пренебрег советом своих
советников не поздравлять Путина с победой на выборах.
Байден также говорил во вторник с Генеральным секретарем НАТО Йенсом
Столтенбергом. Это был символический разговор, учитывая роль оборонного блока в
защите от российской агрессии в Европе.
Байден также пообщался с лидерами Франции, Германии и Великобритании, в том
числе по вопросам, связанным с Россией.
Путин был одним из последних мировых лидеров, поздравлявших Байдена с
победой на президентском посту. Президенты познакомились, когда Байден был
вице-президентом и приезжал в Москву. Во время экскурсии по кабинету Путина
Байден позже утверждал, что сказал российскому лидеру, что не верит в то, что у
него есть душа.
Напомним, Байден
отменил указы Трампа об открытии границ.
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