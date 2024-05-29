В Белом доме сделали новое заявление о Саммите мира: будет ли принимать участие США

США заявили, что будут участвовать на Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня и будет касаться вопросов войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.



Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

В ходе брифинга в Белом доме Карин Жан-Пьер подтвердила участие США на Саммите мира.

"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом предстоящем саммите", – сказала Жан-Пьер.

На дополнительный вопрос журналиста о присутствии президента США Джо Байдена на Саммите мира, спикера Белого дома ответила, что не располагает "конкретной информацией".

По словам Карин Жан-Пьер, США продолжают поддерживать Украину и попытки, которые приведут к справедливому окончанию войны.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что Украина имеет все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", — добавила представитель Белого дома.

Напомним, что ранее появилась информация, что Байден пропустит Саммит мира, ведь планируется мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В целом Украина направила приглашение 160 странам для участия на Саммите мира, из которых, по словам президента Зеленского, согласились принять участие более 90.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД КНР ответили, будет ли Китай присутствовать на Саммите мира по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о первой африканской стране, объявившей об участии на Саммите мира.