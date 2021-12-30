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В Белом доме сообщили, что Байден потребует от Путина

30 декабря Путин и Байден проведут переговоры по телефону

сегодня, 00:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В четверг, 30 декабря, глава Соединенных Штатов Джо Байден по телефону будет общаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время телефонных переговоров американский президент потребует, чтобы были отведены российские военные подразделения от украинских границ. Об этом информирует в социальных сетях американский журналист Джек Детч.

В Белом доме сообщили, что Байден потребует от Путина

Джо Байден и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он ссылается на подробности общения с чиновником администрации Байдена, который рассказал несколько подробностей предстоящего телефонного разговора двух лидеров крупных стран – США и России.

В частности, Соединенные Штаты будут требовать, чтобы 100-тысячная российская военная группировка вернулась в свои зоны, где они проводят долгосрочную подготовку.

Вместе с тем Америка нарабатывает с европейскими партнерами санкции в отношении РФ. Они будут введены в действие, если Россия все-таки полномасштабно вторгнется на украинские территории.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден очень лаконично прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе. В то время как Кремль из-за подконтрольных себе СМИ уже рассказывает о переговорах Путина с Байденом, назначенных на 10 января 2022 года в Белом Доме сдержанно реагируют на такие сообщения. Так, отвечая на вопрос журналиста, состоится ли такая встреча, президент США Джо Байден ответил: "Посмотрим", дав понять, что окончательное решение еще не принято. На 10 января запланированы переговоры по безопасности между США и Россией, на которых ключевой темой станет обсуждение вопроса Украины. Так с того дня теоретически может состояться встреча Байдена с Путиным.


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Источник: https://twitter.com/JackDetsch/status/1476253300869648384
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