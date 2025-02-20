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В Белом доме сообщили, что имеют общие с Россией интересы

Волтц рассказал, какие общие интересы имеют американцы и россияне в Украине

сегодня, 15:54
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Ткачик Олеся

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Волтц в эфире телеканала Fox News, интересы России и Соединенных Штатов совпадают в том, что касается мирного урегулирования конфликта в Украине.

В Белом доме сообщили, что имеют общие с Россией интересы

США и РФ

"Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну", — сказал Волтц.

При этом он признал, что этому процессу пока мешает то, что у украинцев и россиян в этом вопросе слишком разные позиции.

"Конечно, у РФ с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны Это был исторический первый шаг, и он начался с того исторического телефонного разговора, который президент Трамп провел с Путиным, и меры по укреплению доверия, предпринятой в связи с освобождением Марка Фогела", — заявил советник Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль согласен с новой администрацией США в том, что урегулирование войны в Украине по возможности нужно достигать на переговорах.

Он подчеркнул, что американцы говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Эта позиция, как заявил Песков, России больше импонирует по сравнению с позицией предыдущей администрации. Здесь РФ абсолютно соглашается с американской администрацией.

Также "Комментарии" рассказывали, что если США решат прекратить поставки Украине уже заказанного оружия по USAI или отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве, заявил военный эксперт Игаль Левин. При этом он допустил, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе могут решить стать союзником России в войне против Украины.




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