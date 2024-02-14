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В Белом доме выступили с тревожным заявлением об "угрозе нацбезопасности" США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины

сегодня, 20:31
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. Информацию об этом подтвердил чиновник Белого дома. Больше подробностей рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме выступили с тревожным заявлением об "угрозе нацбезопасности" США

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

В своем заявлении Салливан уточнил, что брифинг с ключевыми законодателями назначен на 15 февраля.

"Я не в состоянии сказать что-нибудь еще", — ответил он.

Также Салливан заявил, что сегодня администрация Байдена пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах ССША, чем любая другая администрация в истории.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем", – заявил Салливан.

Также заявил, что верит в возможности защиты национальной безопасности США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине. В Сенате республиканцы усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который хочет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, прикрываясь беспокойством из-за "миграционного" вопроса в США.

В материале говорится, что Джонсон ранее сделал "необычный шаг" и раскритиковал законопроект по Украине, Израилю и Тайваню за несколько минут до того, как сенаторы провели три решающих процедурных голосования, чтобы принять закон.

Джонсон за 20 минут до начала голосования опубликовал заявление, где заявил, что сенаторам "следовало вернуться к начертанному пределу, чтобы включить в него реальные положения по обеспечению безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжительной катастрофе".



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