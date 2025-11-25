В Белом доме заявили о прогрессе: согласованы ли уже пункты нового мирного плана

Администрация президента США заявила о существенном прогрессе в переговорах по мирному плану, который должен прекратить войну в Украине. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, большинство положений документа уже согласованы сторонами, и остались лишь "несколько разногласий", над которыми продолжается работа.

Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Левитт сообщила журналистам, что в Вашингтоне положительно оцениваются результаты встреч в Женеве, где продолжали обсуждать детали американской инициативы. План состоит из 28 пунктов, и над ними работали государственный секретарь США Марк Рубио, спецпосланник Эрик Виткофф и другие представители американской команды переговорщиков.

По ее словам, документ был разработан Вашингтоном с привлечением как украинской, так и российской сторон. По мнению Белого дома, это позволило максимально приблизиться к общему видению условий будущего соглашения.

"Подавляющее большинство этих пунктов уже согласовано", — отметила Левитт.

Она уточнила, что украинская сторона активно работала над формулировками и внесла ряд уточнений, которые помогли продвинуться вперед.

"Мы чувствуем, что находимся в очень хорошем положении. Затем, конечно, мы должны убедиться, что другая сторона в этой войне – россияне – тоже согласится с ними", — добавила Левитт.

На вопрос о возможных дедлайнах, которые ранее упоминал президент США Дональд Трамп, спикер ответила, что глава Белого дома хочет скорейшего завершения работы над планом.

