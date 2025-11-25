logo_ukra

Світ США У Білому домі заявили про прогрес: чи погоджені вже пункти нового мирного плану
НОВИНИ

У Білому домі заявили про прогрес: чи погоджені вже пункти нового мирного плану

У США заявили про значний прогрес у підготовці мирного плану щодо України. Більшість із пунктів уже погоджені, залишилися лише окремі розбіжності.

25 листопада 2025, 01:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Адміністрація президента США заявила про суттєвий прогрес у переговорах щодо мирного плану, який має на меті припинити війну в Україні. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, більшість положень документа вже погоджені сторонами, і залишилися лише "кілька розбіжностей", над якими триває робота.

У Білому домі заявили про прогрес: чи погоджені вже пункти нового мирного плану

Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел

Левітт повідомила журналістам, що у Вашингтоні позитивно оцінюють результати зустрічей у Женеві, де продовжували обговорювати деталі американської ініціативи. План складається з 28 пунктів, і над ними працювали державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець Ерік Віткофф та інші представники американської команди переговорників.

За її словами, документ було розроблено Вашингтоном із залученням як української, так і російської сторін. На думку Білого дому, це дозволило максимально наблизитися до спільного бачення умов майбутньої угоди.

"Переважна більшість цих пунктів уже узгоджена", — зауважила Левітт. 

Вона уточнила, що українська сторона активно працювала над формулюваннями та внесла низку уточнень, які допомогли просунутися вперед. 

"Ми відчуваємо, що перебуваємо в дуже гарному положенні. Потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні – росіяни – також погодиться з ними", — додала Левітт.

На питання про можливі дедлайни, які раніше згадував президент США Дональд Трамп, речниця відповіла, що глава Білого дому хоче якнайшвидшого завершення роботи над планом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли закінчується дедлайн Трампа по мирному плану США.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відмовився терміново летіти до Трампа.



