У Білому домі заявили про прогрес: чи погоджені вже пункти нового мирного плану

Адміністрація президента США заявила про суттєвий прогрес у переговорах щодо мирного плану, який має на меті припинити війну в Україні. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, більшість положень документа вже погоджені сторонами, і залишилися лише "кілька розбіжностей", над якими триває робота.

Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел

Левітт повідомила журналістам, що у Вашингтоні позитивно оцінюють результати зустрічей у Женеві, де продовжували обговорювати деталі американської ініціативи. План складається з 28 пунктів, і над ними працювали державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець Ерік Віткофф та інші представники американської команди переговорників.

За її словами, документ було розроблено Вашингтоном із залученням як української, так і російської сторін. На думку Білого дому, це дозволило максимально наблизитися до спільного бачення умов майбутньої угоди.

"Переважна більшість цих пунктів уже узгоджена", — зауважила Левітт.

Вона уточнила, що українська сторона активно працювала над формулюваннями та внесла низку уточнень, які допомогли просунутися вперед.

"Ми відчуваємо, що перебуваємо в дуже гарному положенні. Потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні – росіяни – також погодиться з ними", — додала Левітт.

На питання про можливі дедлайни, які раніше згадував президент США Дональд Трамп, речниця відповіла, що глава Білого дому хоче якнайшвидшого завершення роботи над планом.

