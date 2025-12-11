logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме заявили об «усталости» Трампа: что будет с мирными переговорами
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме заявили об «усталости» Трампа: что будет с мирными переговорами

Пресс-секретарь американского президента Кэролайн Ливитт рассказала о разочаровании Трампа Украиной и Россией

11 декабря 2025, 22:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Белом доме заявили, что США отправят своего представителя на переговоры с лидерами Европы и Украины, которые запланированы на 13 декабря, только если появится реальная возможность для подписания мирного соглашения.

В Белом доме заявили об «усталости» Трампа: что будет с мирными переговорами

Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь американского президента Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Дональд Трамп чрезвычайно разочарован как Россией, так и Украиной.

"Он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", — отметила Ливитт.

В то же время она подчеркнула, что США все еще активно участвуют в попытке положить конец войне России против Украины. По словам Ливитт, накануне Трамп говорил по телефону с европейскими лидерами. А спецпредставитель президента Стив Виткофф и его команда продолжают переговоры с украинскими и российскими чиновниками.

"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы будем считать, что эти встречи заслуживают внимания кого-либо из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока не ясно, верим ли мы, что можно достичь настоящего мира и действительно продвинуть процесс вперед", — добавила Ливитт.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. По словам американского президента, разговор проходил в "достаточно жестких формулировках".

Президент США также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по поводу урегулирования конфликта в Европе в ближайшие дни. Он уточнил, что американская сторона будет на переговорах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/As557pqGUZU
Теги:

Новости

Все новости