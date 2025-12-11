logo_ukra

Настав час закінчувати війну: Трамп підтвердив, що провів жорстку розмову з європейцями по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Настав час закінчувати війну: Трамп підтвердив, що провів жорстку розмову з європейцями по Україні

Дональд Трамп заявив, що він обговорював Україну з лідерами Європи у досить жорстких формулюваннях

11 грудня 2025, 13:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Великобританії Кіром Стармером у "жорстких формулюваннях".



Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського президента, розмова проходила у "досить жорстких формулюваннях".

"Ми обговорювали Україну в досить жорстких формулюваннях. І побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", — сказав Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ.

Глава Білого дому додав, що у сторін виникла "невелика суперечка про людей". Президент США також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч із приводу врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями. Він уточнив, що американська сторона буде присутня на переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — обговорення можливих параметрів майбутньої угоди про припинення війни продовжується, проте позиції ключових сторін все ще суттєво розходяться. У зв'язку з кардинально різними поглядами і на те, якою має бути мирна угода України та РФ, європейські структури вважають, що переговорний процес затягнеться на місяці. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Німеччина готова йти ва-банк: з якого питання щодо України Берлін зайняв жорстку позицію.

Раніше "Коментарі" писали — європейські лідери заявили про "критичний момент" у відносинах із США після екстрених переговорів щодо мирного плану щодо України. Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом, щоб узгодити подальші кроки щодо припинення війни.




Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8
