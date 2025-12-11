Настав час закінчувати війну: Трамп підтвердив, що провів жорстку розмову з європейцями по Україні

Президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Великобританії Кіром Стармером у "жорстких формулюваннях".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського президента, розмова проходила у "досить жорстких формулюваннях".

"Ми обговорювали Україну в досить жорстких формулюваннях. І побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", — сказав Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ.

Глава Білого дому додав, що у сторін виникла "невелика суперечка про людей". Президент США також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч із приводу врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями. Він уточнив, що американська сторона буде присутня на переговорах.

